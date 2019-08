Continuano le segnalazioni dei lettori sullo stato di degrado e talvolta di pericolosità di alcuni spazi urbani. Questa è la volta dei marciapiedi costellati di buche – come nel caso di via Emmanuelli in prossimità della scuola Pezzani di Piacenza – e di via Beverora.

Le foto inviate a redazione@piacenzasera.it sono più eloquenti di qualsiasi commento (che aggiungiamo di seguito):

“Ecco lo stato disastrato dei marciapiedi di Via Emmanuelli, dove è ubicato l’ingresso principale della Scuola Pezzani, i marciapiedi come potete constatare sono in uno stato vergognoso da diversi anni, mia figlia ha completato l’intero ciclo scolastico e la situazione peggiora di anno in anno, ho inviato diverse segnalazioni via AR ed elettronica al Comune, ma non ho ottenuto alcun successo”.

In via Beverora – altezza stazione dei Carabinieri – prima dell’estate sono stati rimossi diversi alberi perché pericolanti, la promessa del comune era di ripiantumare e sistemare i marciapiedi, siamo a settembre e guardate lo stato di squallore di una strada prossima al centro storico e ad elevata frequentazione per la presenza di Questura, Stazione dei Carabinieri ed infine gli uffici comunali.