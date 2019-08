Cadeo, distribuiti 240 tesserini per regolamentare il mercatino dell’usato “Più sicurezza ed organizzazione”

Cadeo regolamenta la presenza degli “espositori” al mercatino dell’usato “Usa e Riusa”.

Al frequentato mercatino del riutilizzo – presente a Roveleto ogni terza domenica del mese e rilanciato nel 2015 – l’Amministrazione mette dei “paletti” per dar vita ad uno spazio disciplinato e privo di disordini o abusivismi.

“Tutti gli hobbisti per accedere al nostro mercatino hanno aderito al nostro regolamento comunale attraverso la compilazione di un atto notorio nel quale si dichiara che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riutilizzo sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, e il versamento di una somma di 10 euro per lo spazio espositivo occupato, per ogni giornata di partecipazione, spiega Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo. Un regolamento preciso che pero da solo non basta per evitare presenze non registrate: “In questi anni siamo arrivati fino a oltre 240 espositori e la creazione di un tesserino identificativo è diventata una necessità”.

“In occasione del mercatino di luglio abbiamo consegnato 240 tesserini – spiega l’assessore Donatella Amici -. Sono tesserini nominali, contenenti il posto assegnato, generalità e foto, non cedibili, realizzati affinché si possa ottenere un duplice obiettivo: garantire la sicurezza sul nostro territorio in primis e migliorare l’organizzazione dell’evento mensile”.

“Regolamentare permette di avere maggiore equità, maggiore sicurezza, evitando scambi di persona ed episodi di inciviltà. Ciascun espositore è tenuto a portare il tesserino sempre con sé e attraverso questo diventa responsabile dello spazio che occupa lungo il viale”, conclude Amici.