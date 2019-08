Cadeo, sostituite le tubature del gas in vista della nuova scuola

Scuola nuova, tubature di distribuzione del Gas nuove. È quello che si sta realizzando a Roveleto in questi giorni lungo viale delle Scuole.

“Chiediamo pazienza a esercenti e cittadini: la sostituzione delle tubazioni di distribuzione del gas era necessaria in quanto datata, ancora di più oggi visto che servirà la nuova scuola”. Così Marco Bricconi, sindaco di Cadeo illustra i lavori che da qualche giorno ingombrano la zona circostante la scuola primaria di Roveleto.

“Una prima parte dei lavori ha riguardato l’incrocio via Liberazione- Via Trento fino a Strada della Ferrovia – spiega l’assessore Alessandro Genesi-. È stato sostituita la dorsale principale del gas, in previsione della nuova scuola e degli allacci che saranno effettuati. La sostituzione è stata decisa durante un controllo di routine: le tubazioni presenti erano davvero datate e ormai inadeguate”.

Un secondo step – ora in esecuzione- prevede l’allaccio alla rete gas delle civili abitazioni, seguito dai lavori sul secondo tratto di via delle Scuole che unisce il plesso scolastico alla via Emilia. “Grazie alle nuove tubazioni avremo meno perdite di gas e quindi più sicurezza e meno sprechi”, conclude Bricconi.