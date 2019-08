Caduta in moto, due feriti: il più grave a Parma in eliambulanza

Intervento dell’elisoccorso nel piacentino nel primo pomeriggio di sabato 17 agosto per un incidente che ha coinvolto una moto sulla quale viaggiavano due persone.

Il fatto si è verificato poco dopo le 13 sulla strada provinciale 34 all’altezza della frazione di Cadelmonte di Bobbio. Da quanto si è appreso, il centauro alla guida ha perso per cause in corso di accertamento il controllo della due ruote finendo a terra; a riportare le conseguenze più gravi sarebbe stato però il passeggero, che a seguito della caduta si è procurato un forte trauma cranico e facciale. Tutto sarebbe accaduto senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto i soccorsi con l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Bobbio; i sanitari hanno allertato anche l’elisoccorso decollato da Parma: la persona rimasta ferita più seriamente è stata trasferita in volo in codice giallo all’ospedale Maggiore di Parma; meno gravi invece le condizioni del compagno di viaggio, trasportato all’ospedale di Bobbio.