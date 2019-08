Calcio Juniores, primo test in parità per la Vigor Carpaneto: 2-2 con la Spes Borgotrebbia

Si chiude in parità (2-2) il primo test stagionale della Juniores nazionale della Vigor Carpaneto, allenata da Luis Centi e che lunedì scorso ha iniziato la preparazione sui campi della Spes Borgotrebbia a Piacenza.

Giovedì sera, sempre nello stesso impianto, i giovani biancazzurri hanno pareggiato l’amichevole contro la prima squadra di casa militante in Prima categoria. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate (complice anche la bravura dei due portieri), tutte le reti sono arrivate nella ripresa, con due allunghi della Spes Borgotrebbia con Bongiorni e Babacar inframezzati da altrettante risposte della Vigor, con Fall e con D’Elia a dieci minuti dal termine. Per il Carpaneto, in precedenza anche un calcio di rigore guadagnato ma non realizzato.

Domenica alle 10 sul campo della Spes Borgotrebbia secondo test contro il Vigolo (Promozione), mentre sabato 31 agosto lo stesso rettangolo di gioco ospiterà l’amichevole informale con la Berretti del Piacenza Calcio (ore 17). Il quadro dei test attualmente in calendario si chiuderà giovedì 5 settembre alle 20,30 al “San Lazzaro” di Carpaneto contro lo Sporting Fiorenzuola (Prima categoria). Il debutto in campionato (Juniores nazionali girone E) avverrà invece sabato 14 settembre a Carpaneto contro il Sasso Marconi Zola.

SPES BORGOTREBBIA-VIGOR CARPANETO JUNIORES NAZIONALI 2-2

VIGOR CARPANETO JUNIORES NAZIONALI: Di Napoli, Prazzoli, Luchetti, Esposti, Messaggi, Hoxha, Marchi, Anastasia, Travini, Manna, Ceruti. (Entrati: De Rosa, Gazzola, Di Gaetano, Nika, Olcese, Pezza, Habachi, Ferrario, Fall, D’Elia, Cipollini, Parietti, Lodigiani). All.: Centi

RETI: Bongiorni, Babacar (S), Fall, D’Elia (V).