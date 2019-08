“Calici di Stelle” a Castell’Arquato nella notte di San Lorenzo

Castell’Arquato, aderendo al circuito turistico delle “Città del Vino”, partecipa all’evento “Calici di Stelle”, promosso dall’associazione a livello nazionale grazie al Movimento Turismo del Vino.

Sabato 10 agosto dalle 19 in Piazza Municipio saranno presenti alcuni stand delle aziende vitivinicole della zona e sarà possibile un assaggio di varie tipologie di vino. Sarà inoltre presente un banco di assaggi guidati dal sommelier Matteo Cordani. Presso l’Enoteca Comunale degustazione di Monterosso DOC.

Alle ore 17.30 un breve trekking tra i vigneti raggiungerà l’azienda vitivinicola La Buca, situata in posizione panoramica, dove sarà possibile degustare i vini prodotti e cenare nell’agriturismo annesso. La magica notte di San Lorenzo potrà proseguire aspettando le stelle cadenti e sorseggiando un calice di vino oppure brindando in piazza Municipio con la musica del dj set. La Rocca Viscontea riaprirà al pubblico in notturna dalle 21 alle 23.30

Ingresso libero. Trekking del vino: € 13 a persona Cena: € 25 a persona.