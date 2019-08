Cambio di programma al Municipale. Arrivano Marchioni e Zeno con “I soliti ignoti”

Non vedremo al Teatro Municipale di Piacenza Emilio Solfrizzi con “A testa in giù” di Florian Zeller, regia di Gioele Dix, inserito nel cartellone Prosa della Stagione 2019/2020 “Tre per Te”, proposta da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con la Fondazione Teatri di Piacenza, il Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. È stata infatti annullata la tournée 2019/2020 dello spettacolo.

In scena nelle stesse date (29 e 30 gennaio 2020) “I soliti ignoti” interpretato da Vinicio Marchioni (che firma anche la regia) e Giuseppe Zeno, tratto dalla sceneggiatura di Mario Monicelli, Suso Cecchi D’Amico, Age & Scarpelli adattata per il teatro da Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli. In scena, con Marchioni e Zeno, Augusto Fornari, Salvatore Caruso, Vito Facciolla, Antonio Grosso, Ivano Schiavi, Marilena Anniballi. Le scende sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Milena Mancini e le luci di Giuseppe D’Alterio. Lo spettacolo è prodotto da Gli Ipocriti – Melina Balsamo.

La commedia “I soliti ignoti” è la prima versione teatrale del mitico film di Monicelli, uscito nel 1958 e diventato con il tempo un classico imperdibile della cinematografia italiana e non solo. Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati sbarcano sulle scene rituffandoci nell’Italia povera ma vitale del secondo dopoguerra.

L’adattamento è fedele alla meravigliosa sceneggiatura di Age e Scarpelli senza rinunciare a trovate di scrittura e

di regia per rendere moderna quell’epoca lontana. Il cast si avvale di attori di primo piano cresciuti alla lezione di

quei mostri sacri della recitazione che sono stati Gassman, Mastroianni, Totò e gli altri attori del film. Uno spettacolo divertentissimo ed emozionante, assolutamente da non perdere.

Intanto è ormai tempo di abbonamenti per la Stagione di Prosa “Tre per Te” 2019/2020 del Teatro Municipale di Piacenza: una stagione articolata nei tempi e nei contenuti, ancora una volta anticipata dal Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”. In tutto per “Tre per Te” 23 aperture di sipario da ottobre ad aprile per 16 titoli in cartellone tra Prosa, Altri Percorsi e Teatro Danza.

Varie sono le tipologie di abbonamento, grazie alle quali ogni spettatore può scegliere il cartellone che è più congeniale ai suoi interessi all’interno delle varie sezioni di “Tre per Te”: “Prosa” (7 spettacoli al Municipale), Altri Percorsi (4 spettacoli al Municipale e 1 al Teatro Filodrammatici), Teatro Danza (3 spettacoli al Teatro Filodrammatici, gli abbonamenti cumulativi “2 per Te” (Prosa+Altri Percorsi, 12 spettacoli), “2 per Te Danza” (Altri percorsi + Teatro Danza, 8 spettacoli), “2 per Te L’altra scena” (Altri Percorsi + Festival “L’altra scena”, 11 spettacoli) e “3 per Te” (Prosa+Altri Percorsi+Teatro Danza, 15 spettacoli). Speciali promozioni sono pensate per gli studenti, con prezzi particolarmente vantaggiosi per tutti gli abbonamenti e formule ad hoc di “Pass studenti”.

La campagna abbonamenti prenderà il via il 5 settembre. Da giovedì 5 a sabato 14 settembre sono previste le conferme degli abbonamenti per gli abbonati della stagione precedente. Da martedì 17 a sabato 21 settembre è il periodo riservato ai vecchi abbonati che desiderano sì rinnovare la tessera anche per il 2019/2020, ma che vogliono cambiare turno, posto e/o tipo di abbonamento. Da martedì 24 settembre a sabato 5 ottobre la campagna abbonamenti sarà aperta a tutto il pubblico. Confermata la possibilità del pagamento rateizzato degli abbonamenti, versando il 50% del costo al momento della sottoscrizione e il saldo entro dicembre 2019.

La biglietteria di Teatro Gioco Vita nei mesi di settembre e ottobre funziona dal martedì al venerdì dalle 10 alle 16 e il sabato dalle 10 alle 13.

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, Biglietteria 0523.315578 – Uffici 0523.332613, info@teatrogiocovita.it