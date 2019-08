Camionista sbaglia strada e strappa le bandierine tricolori in viale Malta, a Piacenza.

A quanto pare l’autista, straniero, non avrebbe impostato il navigatore in maniera non corretta, e nel tentativo di entrare nell’area dell’ospedale dal vecchio ingresso, ha staccato le bandierine tricolore posizionate lungo viale Malta nella prima mattina del 28 agosto.

Numerosi automobilisti hanno cercato di avvertirlo della manovra non corretta; il camion ha fermato la sua corsa in via Taverna, proprio davanti all’ingresso del vecchio ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.