A Carmiano i clown e gli equilibrismi del Tobia Circus

Domenica 1 settembre, il festival LULTIMAPROVINCIA sarà a Carmiano con uno spettacolo di clowneria e strani equilibrismi

TOBIA CIRCUS – Equilibrium tremens (clown e circo)

L’elegante protagonista è affascinato dall’idea di equilibrio e vuole sfidare la forza di gravità, rubare la leggerezza per dividerla con il pubblico.

Uno spettacolo di equilibrismi e clownerie dal clima surreale in cui si susseguono colpi di scena e trovate inaspettate.

In caso di brutto tempo lo spettacolo si terrà presso la sala parrocchiale

Appuntamento alle 21 nella Piazza della Chiesa

Basta con le solite clave, monocicli e giocolieri…

Tobia Circus presenta uno spettacolo innovativo dove delle comuni scope ci portano nel mondo assurdo di Philip Sutil, un gentiluomo magro e agile che ama le donne e ballare.

Marco Borghetti è fondatore di Tobia Circus, si è formato alla “Scuola di Arti Circensi e Teatrali” di Milano. Ha frequentato diversi stage di clownerie con maestri del calibro di Bano Ferrari, Philip Radice, Rita Pelusio, Marcello Magni, Avner the eccentric e Paolo Nani. Attualmente collabora con l’associazione teatrale “2 etti e mezzo”, e lavora come insegnante presso il Teatro dell’Armadillo. Gira per le piazze con il suo spettacolo di clownerie dal titolo “Equilibrium Tremens”.

Ha partecipato a diversi festival come: Cirque e Fanfares Dole (F), Artisti in piazza-Pennabilli (I), Zirkart Festival (D), Schaubudensommer Festival (D),Festival of fools (Belfast-IRL), Nuit des Merveilles (L), Ascona (CH), ABC festival (I), Lugano buskers festival (CH), AnaMraz (SLO), Bamberg (D), Vevey (CH), La strada-Ausburg (D), Mercantia (I), Asfaltart (I), Doca festival (UK), O mundo ao contràrio(P), Mirabilia (I), Uutmarkt Holten (NL), National circus Festival (IRE) e molti altri.