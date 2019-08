Case a Bologna: Bologna è la seconda città più dinamica in termini di vendite per il 2019

Bologna è la città per eccellenza in grado di coniugare la bellezza architettonica e artistica delle sue strade alla vitalità di un centro universitario fra i più importanti e vitali del nostro Paese. Un territorio amato per la sua storia, per la sua spontaneità e per la sua deliziosa tradizione culinaria; Bologna è un luogo magico da abitare e respirare affondo per riuscire ad entrare nel mood rivoluzionario, romantico e al contempo moderno della città.

Il capoluogo affonda le sue radici nei vecchi insediamenti di Celti ed Etruschi, continua la sua gloriosa scalata sotto i Romani e diviene punto di riferimento del Rinascimento italiano; ad oggi la città è una scelta imprescindibile per quanti siano alla ricerca di un investimento immobiliare solido e conveniente, in una delle località maggiormente turistiche e all’avanguardia della nostra Italia.

La vera forza di Bologna è la capacità di saper guardare in avanti senza dimenticare i nomi che hanno fatto la storia della città; in ambito artistico, musicale e letterario, essa riesce a regalare al panorama culturale nazionale delle perle d’inestimabile valore. Vivere Bologna significa scendere a patti con la sua anima cangiante e poetica; il tutto in un’atmosfera di crescita economica che non ha danneggiato il mercato immobiliare.

Bologna: una città dinamica in termine di vendite (aggiornato al 2019) – Come abbiamo già introdotto nel paragrafo precedente, ciò che ha reso Bologna la forza economica in ambito immobiliare che tutti noi oggi conosciamo, è proprio il suo spirito moderno e cangiante, il quale attira migliaia di persone annue; il capoluogo è una città che conquista e lega a sé qualsiasi visitatore, studente o lavoratore che si lascia incantare dalle sue strade.

I tempi di vendita delle case sono rapidi e continuano a guadagnare giorni preziosi in grado di abbassare la media nazionale; a questo fa seguito una conclusione del rogito esente da problemi nella maggioranza dei casi, soprattutto per gli immobili che si trovano in centro città. Nella provincia circostante invece, i dati si abbassano drasticamente rientrando nelle tempistiche medie del nostro Paese. Nonostante questo, c’è da chiedersi il motivo per cui Bologna sia in grado di raggiungere questo importante traguardo: la città è stata considerata da Tecnocasa nientemeno che alla seconda più attiva e dinamica nelle vendite immobiliari del 2019. Un mix perfetto fra altissime possibilità affittuaria per studenti, ottima qualità della vita, vicinanza alle principali città italiane, e un aeroporto ben fornito che fa gioco di squadra con le linee ferroviarie ad alta velocità.

L’opinione di Tecnocasa: conviene acquistare a Bologna? – Tecnocasa, leader nel settore immobiliare con più di 800.000 immobili disponibili in tutta Italia, non ha dubbi a riguardo. Il numero delle case in vendita a Bologna merita il secondo premio per questo 2019, e si contende il primato per numero di vendite anche con i colleghi milanesi.

Un ottimo modo per comprendere la portata del mercato immobiliare del capoluogo emiliano consiste nel collegarsi direttamente al sito online tecnocasa.it e selezionare la regione d’interesse. L’agenzia immobiliare che si è occupata brillantemente di questi dati statistici, ha infatti un portale online in cui visualizzare con semplicità decine e decine di annunci, capaci di soddisfare le esigenze di qualsiasi acquirente.

Bologna: come trovare l’immobile adatto alle proprie esigenze – Prima di acquistare un dato immobile, è naturale volersi fare un’idea delle caratteristiche che lo rappresentano; il sito www.tecnocasa.it è in questo settore un importantissimo aiuto che consente ai potenziali compratori di sviluppare un’idea chiara sulla tipologia di struttura adatta alle proprie esigenze. Il funzionamento è semplice e a portata di click: basta inserire la città o il quartiere d’interesse, selezionare il metraggio calpestabile dell’immobile, e la fascia di prezzo. Il gioco è fatto: appariranno i migliori risultati corredati da foto e descrizione dell’appartamento, i quali potranno essere consultati in totale autonomia da chiunque sia alla ricerca della propria sistemazione bolognese.

In conclusione, Bologna si attesta come un punto di riferimento in costante espansione per il mercato immobiliare del nostro Paese. Il consiglio che ci sentiamo di dare è di rivolgersi a professionisti consapevoli, capaci di proporre la soluzione abitativa che meglio si adatta alle necessità di ogni acquirente!