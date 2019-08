Cento persone a Zavattarello per la camminata notturna sul Sentiero del Tidone

Circa un centinaio i partecipanti alla camminata serale

otturna sul Sentiero del Tidone che si è svolta sabato scorso 3 Agosto a Zavattarello (Pavia).

L’evento, rimandato di una settimana causa maltempo, ha ripagato i partecipanti che hanno potuto beneficiare di un meteo perfetto per questo tipo di manifestazioni: temperatura ideale, cielo limpido e stellato, tramonti suggestivi, panorami unici e per finire una brezza serale hanno accompagnato gli escursionisti, suddivisi in gruppi e guidati dai volontari dell’associazione ‘Sentiero del Tidone’.

Decisamente soddisfatti gli organizzatori: “Aver rimandato di una settimana la camminata ha comportato un maggior lavoro organizzativo e una defezione nelle prenotazioni – spiegano -, ma rimaniamo ugualmente soddisfatti perché pensavamo ad un’adesione minore. Sicuramente il bel tempo previsto ha incoraggiato nuove persone ad aggiungersi a coloro che si erano già prenotati il sabato precedente”.

“‘Tutto si è concluso senza problemi e molti hanno ammirato, soprattutto all’andata (il tratto percorso era ad anello), panorami che avevano come sfondo la Diga del Molato e il castello di Zavattarello, immortalati molte volte tramite telefonini e macchine fotografiche. Il percorso era di medio\facile difficoltà ed è stato superato senza problemi sia da giovanissimi (numerosi i partecipanti sotto i 10 anni) che da qualche pensionato”.

“I partecipanti arrivavano principalmente dal piacentino, ma abbiamo ricevuto adesioni anche da Modena, Genova e Carpi da parte di persone che per vari motivi si trovavano in zona: quasi nessuno, se non solo verbalmente, conosceva posti come Zavattarello e tutta questa zona in provincia di Pavia; le località di San Silverio e Ossenisio erano sconosciute ai più. Riteniamo che il Sentiero del Tidone sia uno strumento per far conoscere le bellezze architettoniche, culturali, paesaggistiche, naturalistiche, storiche ed enogastronomiche dei posti attraversati dal percorso: auspichiamo che in futuro ci sia maggiore interesse di privati, aziende, associazioni e, soprattutto, delle amministrazioni di questa zona per poter sfruttare al meglio quest’opera naturalistica”.

“Vogliamo ringraziare – concludono dall’associazione – tutti coloro che hanno partecipato, determinando il successo dell’evento, e chi ci ha concretamente aiutato nello svolgimento di questa manifestazione: possiamo già annunciare che il prossimo anno si svolgerà la terza edizione della camminata serale

otturna sul Sentiero del Tidone organizzata dalla nostra associazione che, ci preme ricordarlo, è l’unico sodalizio che cura e manutiene, grazie anche al fondamentale supporto del Consorzio di Bonifica di Piacenza, l’intero percorso che altrimenti non esisterebbe”.

Chiunque voglia sostenere il progetto può contattare l’associazione ai seguenti recapiti: www.sentierodeltidone.it, info@sentierodeltidone.it, Facebook ‘Sentiero del Tidone’