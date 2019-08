A Cerignale tornano a vivere l’antico castagneto e la mulattiera che conduce dal mulino storico alle frazioni a monte dell’abitato. Ripristinati percorsi escursionistici e un tratto di viabilità forestale.

Ultimato un nuovo “cantiere natura” per 131 mila euro: taglio del nastro con il sindaco Massimo Castelli e l’assessore regionale Paola Gazzolo.

Nuova vita per l’anticamulattiera che, partendo dal mulino di Cerignale, lo collega alle frazioni a monte e per il castagneto che sorge nella parte a valle dell’abitato.

Taglio del nastro oggi pomeriggio per l’intervento di tutela e riqualificazione ambientale che ha permesso anche diricostruire i canali di scolo che fiancheggiavano la strada, ripristinare i percorsi escursionistici e un tratto di viabilità forestale forestale.

Le opere, portate a termine dal Consorzio Rurale di Cerignale, sono state finanziate da uno stanziamento di 131 mila euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

"Si tratta di un importante progetto integrato che ha permesso di riqualificare valori testimoniali importanti per il territorio e di mettere in campo azioni significative per la riqualificazioneambientale, il miglioramento della viabilità forestale e la promozione turistica", afferma il sindaco Massimo Castelli.

“Importante è anche la ripresa delle canalizzazioni d’acqua di un tempo, anche per garantire livelli maggiori di sicurezza idraulica”.

Tra gli elementi di particolare interesse rientra il recupero della vegetazione autoctona rappresentata da un vasto castagneto, anche attraverso una limitazione delle aree occupate dalle conifere.

“Le opere sono state sostenute con i fondi destinati ai progetti di forestazione che puntano ad unire la tutela ambientale con l’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, la mitigazione e l’adattamento aicambiamenti climatici”, sostiene l’assessore regionale Paola Gazzolo.

“A Cerignale, dall’avvio del mandato del Presidente Bonaccini, sono state assegnati circa 430 mila euro per 3 “cantieri natura”: oltre ai lavori inaugurati oggi, si è investito per la riqualificazione della viabilità forestale, determinante per vivere il bosco e farne davvero un motore di crescita economica basata su ambiente, natura e bellezza del territorio”. (nota stampa)