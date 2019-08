“Ciao Sergio, grazie per il tuo esempio”. I volontari Auser ricordano Veneziani

“Ciao Sergio, grazie per il tuo esempio”. Così i volontari di Auser Piacenza ricordano Sergio Veneziani, il presidente dell’associazione di volontariato scomparso improvvisamente nella mattinata del 20 agosto.

Piacentino, Veneziani in passato era stato Segretario generale della Cgil Lombardia. I funerali si svolgeranno giovedì 22 agosto alle ore 16 nella Chiesa di Santa Franca – Piazza Paolo VI a Piacenza.

LA LETTERA – Caro Presidente, carissimo Sergio,

noi ti aspettiamo qui. Siamo spaesati, increduli. E’ impossibile vedere il tuo ufficio vuoto, senza lo zaino da lavoro appoggiato alla sedia. Ma pare che la parabola della vita non ci permetta di dirti a voce alcune cose che volevamo dirti, quindi le scriviamo qui, ora, collettivamente (e scusaci se non riusciamo a scrivere o pensarti “al passato”, ma solo a coniugare “al futuro” il tuo modo di essere).

Ci rendiamo conto che si è aperto un vuoto. Ma sappiamo che è colmato dal segno che stai lasciando in quest’associazione dal punto di vista umano e professionale. Nulla sarà come prima in Auser. La tua “progettualità rivoluzionaria” va avanti. Sei un presidente che ha dato uno “sprint”, una ventata di novità e professionalità.

Certo, conosci bene la “macchina” e questo è fondamentale. Ma cruciale è il tuo modo di essere: sei una persona aperta al confronto – soprattutto con chi ha idee diverse dalle tue. Attento alla dimensione umana. Sei un Presidente che dà fiducia ai suoi collaboratori, capace di delegare e di trasmettere – a tutti – sicurezza.

Con te, i problemi non appaiono mai come tali. “Sono questioni che si affrontano e si risolvono”. Nulla più. La tua preziosa attitudine e la tua empatia verso chi ha bisogno è cresciuta nell’attività di volontariato che hai sempre svolto. Tutti i lunedì in Caritas da volontario, tutti i giorni in Auser da Presidente. Hai aiutato tanta gente. Hai visto il mondo, e la tua “passione” per la solidarietà forse anche per questo è irrimediabilmente contagiosa, come sanno bene i tuoi cari che nell’Emporio Solidale, tua ultima e lungimirante “creatura”, sono impegnati volontariamente da subito. Il 6 settembre prossimo hai organizzato una pizzata al circolo Auser di Gossolengo per tutti i volontari dell’Emporio Solidale. Ci saremo.

E in qualche modo ci sarai anche tu, nei nostri cuori. Grazie al tuo sorriso, impossibile da dimenticare una volta incrociato, sei riuscito ad “attivare” tante persone per altrettanti progetti solidali. Grazie alla tua delicatezza e sensibilità hai sempre gettato il cuore (e lo sguardo) oltre gli ostacoli. Sergio, vogliamo solo dirti una parola: grazie. Grazie per il tuo esempio.

Ciao Presidente, ciao Sergio.