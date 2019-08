Ciclismo, Giosuè Epis (Cadeo Carpaneto) sfiora il bersaglio grosso a Castenedolo

Podi e piazzamenti per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto nella prima domenica di agosto di competizioni ciclistiche giovanili. Nella gara Juniores a Castenedolo (Brescia), successo sfiorato per il bresciano Giosuè Epis, secondo dietro solamente a Patrick Mentil, mentre terzo è risultato il mantovano Gianluca Cordioli (ex della squadra). Nella top ten, un’altra freccia di squadra: quarta piazza per il brianzolo Andrea Piras.

Giornata da protagonista anche per il Cadeo Carpaneto: a Massa, doppio piazzamento per i due Esordienti secondo anno Filippo Quintavalla (quinto) e Cristian Capuccilli (ottavo), mentre nella gara maschile a Mede (Pavia) le Esordienti Martina Naturani (seconda) e Irma Siri (terza) sono salite sul podio speciale femminile vinto da Vittoria Grassi (Rodman Azimut).

Il mese di luglio, invece, si era concluso con il settimo posto dell’Esordiente Daniel Vitale (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) ai campionati italiani giovanili su pista a San Francesco al Campo (Torino) nella specialità Omnium Sprint di categoria.

Risultati

Juniores Castenedolo: 1° Patrick Mentil (Daniel Cycling Team) 108 chilometri 200 metri in 2 ore 31 minuti 12 secondi, media 42,937 chilometri orari, 2° Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 3° Gianluca Cordioli (Assali Stefen Omap Gs Cadidavid), 4° Andrea Piras (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 5° Luca Portigliatti (P & G Gb Junior Team), 6° Marco Vettorel (San Vendemiano Cycling Team), 7° Daniele Moretti (San Vendemiano Cycling Team), 8° Federico Arioli (P&G Gb Junior Team), 9° Federico Zorzan (Gcd Autozai Contri Omap), 10° Marco Dal Bianco (San Vendemiano Cycling Team).

Esordienti secondo anno Massa: 1° Thomas Del Frate (Team Valdinievole) 40 chilometri 500 metri in 2 ore 20 minuti, 2° Giacomo Belloni (Team Stradella), 3° Matteo Grosso (Rostese Rodman), 4° Francesco Nicolini (Team Stradella), 5° Filippo Quintavalla (Cadeo Carpaneto), 6° Filippo Scopsi (Uc Casano), 7° Alex Stella (Casano), 8° Cristian Capuccilli (Cadeo Carpaneto), 9° Patrik Poli (Team Valdinievole), 10° Gabriele Giandomenici (Villafranca).

Foto Rodella