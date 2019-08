Ciclismo, Giulia Raimondi (VO2 Team Pink) seconda a Meduna di Livenza

Podio e bis di piazzamenti per il VO2 Team Pink nella prima domenica di agosto in sella. A Meduna di Livenza (Treviso), la “panterina” parmense Giulia Raimondi ha conquistato il secondo posto nella corsa per Allieve vinta dalla veneta Elena Contarin (Giorgione). A Valvasone, in Friuli, invece, doppia top ten per il sodalizio piacentino nella gara per Donne Juniores: nona la carpanetese Martina Sgrisleri, decima la modenese Chiara Cavallini.

Risultati

Donne Juniores Valvasone: 1° Gaia Masetti (Breganze Wilier Team) 92 chilometri 200 metri in 2 ore 16 minuti, media 40,676 chilometri orari, 2° Elisabetta Zanotto (Team Lady Zuliani), 3° Aigul Gareeva (Nazionale Russa), 4° Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team), 5° Maria Pia Chiatto (Breganze Wilier Team), 6° Elisa Tonelli (Breganze Wilier Team), 7° Beatrice Rossi (Conscio Pedale del Sile), 8° Lara Scarselli (Ciclismo Insieme), 9° Martina Sgrisleri (VO2 Team Pink), 10° Chiara Cavallini (VO2 Team Pink)

Allieve Meduna di Livenza: 1° Elena Contarin (Giorgione) 62 chilometri 360 metri in 1 ora 39 minuti 7 secondi, media 37,749 chilometri orari, 2° Giulia Raimondi (VO2 Team Pink) a 1 secondo, 3° Emma Bernardi (Ciclismo Insieme), 4° Stella Greco (Valcar Cylance), 5° Giulia Miotto (Club Ciclistico Este), 6° Sabrina Ventisette (Campi Bisenzio), 7° Martina De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo), 8° Caterina Cornale (Ciclismo Insieme), 9° Giada Meletti (Bicifestival), 10° Virginia Bortoli (Ciclismo Insieme).