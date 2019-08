Ciclismo, Mattia Pinazzi (Cadeo Carpaneto) pronto per i Mondiali su pista Junior in Germania

E’ nuovamente tempo di sfide in azzurro per Mattia Pinazzi, Junior dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto che difenderà i colori dell’Italia ai Mondiali di categoria su pista in programma a Francoforte Oder (Germania) da domani (mercoledì 14) a domenica 18 agosto.

Parmense classe 2001 di Sacca di Colorno e atleta del secondo anno in categoria, Pinazzi è reduce da un buon Europeo di categoria a luglio in Belgio e ora è stato nuovamente convocato dal ct Marco Villa insieme a Lorenzo Balestra (Team Giorgi), Matteo Bianchi, Edoardo Zambanini (Campana Imballaggi-Rotogal), Alessio Bonelli (GB Junior Team), Niccolò Galli, Tommaso Gozzi (Sidermec Fratelli Vitali), Andrea Piccolo e Tomas Trainini (Team LVF).

“Probabilmente – racconta Pinazzi, già protagonista all’Europeo belga su pista – correrò l’Inseguimento a squadre e la Madison in coppia con Alessio Bonelli. Dopo gli scorsi giorni di allenamento a Novo Mesto (Slovenia), le sensazioni sembrano buone. Come obiettivi mi pongo migliorare il tempo del quartetto rispetto all’Europeo, mentre l’Americana è una corsa difficile da interpretare e si vedrà”.

Qualificazioni del quartetto maschile che inizieranno proprio nella giornata (mattinata) di domani (mercoledì), dove è in programma anche il primo turno (nel pomeriggio), mentre le finali saranno a Ferragosto (giovedì).