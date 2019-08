Un podio centrato e uno sfiorato. Alle 3 Sere di Cento (Ferrara) l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem ha recitato un ruolo di protagonista centrando due bei risultati negli Esordienti e negli Allievi della manifestazione giovanile su pista.

Tra i più piccoli, secondo posto finale per Daniel Vitale, con il corridore meratese del sodalizio bresciano che ha fatto coppia con Davide Maifredi (Madignanese), chiudendo a quota 54 punti, dietro solamente ai vincitori reggiani Leonardo Longagnani-Christian Fantini (Cavriago), primi con 68 punti. Negli Allievi, invece, posizione ai piedi del podio per il mantovano Luca Rezzaghi e per il bresciano Matteo Bicelli, quarti nella gara vinta da Florian Kajamini (San Lazzaro) e Nicola Rossi (Velo Club Pontenure 1957 Zeppi).

Nella serata conclusiva, il maltempo ha impedito le gare finali di Corsa a punti per Esordienti e Americana per Allievi, con le classifiche alla vigilia dell’ultima prova diventate così definitive.

MARTINA NATURANI DECIMA – Domenica a Dossobuono (Verona) la piacentina Martina Naturani (Cadeo Carpaneto) ha centrato il decimo posto nella classifica per Donne Esordienti secondo anno nella gara di categoria vinta dalla compagna di squadra Irma Siri.

Risultati 3 Sere di Cento

Classifica finale Allievi: 1° Florian Kajamini-Nicola Rossi (San Lazzaro/Velo Club Pontenure 1957 Zeppi) 56 punti, 2° Filippo Fiorentini-Lorenzo Montanari (Pedale Azzurro) 43 punti, 3° Luca Collinelli-Nicholas Palombi (Cotignolese) 43 punti, 4° Luca Rezzaghi-Matteo Bicelli (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) 31 punti, 5° Mikhail Rocchi-Marco Morgante (San Maria Codifiume/Velo Club Pontenure 1957 Zeppi) 27 punti, 6° Riccardo Tomasoni-Alessandro Ronchini (Madignanese Ciclismo) 24 punti.

Classifica finale Esordienti: 1° Leonardo Longagnani-Christian Fantini (Cavriago) 68 punti, 2° Davide Maifredi-Daniel Vitale (Madignanese/Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) 54 punti, 3° Luca Cassandra-Pietro Dapporto (Cotignolese) 52 punti, 4° Simone Cesari-Riccardo Lorello (Campi Bisenzio/Fosco Bessi) 34 punti, 5° Giacomo Cannizzaro-Riccardo Lori (Torrile) 26 punti, 6° Giacomo Donato-Elia Basile (Team Mazzei/Equipe Sicilia) 21 punti.