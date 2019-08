Coldiretti, in Piazza Cavalli una festa dedicata a conserve e confetture

Tornano le feste a tema targate Campagna Amica.

Il prossimo appuntamento sarà questo venerdì 30 agosto, quando al Mercato Contadino di Piacenza – che in queste settimane si svolge in piazza Cavalli, per consentire i lavori in piazza Duomo – Coldiretti Piacenza accenderà i riflettori su “Conserve e confetture: l’artigianato alimentare”.

L’evento, dalle 9 alle 12 di venerdì, sarà reso possibile grazie alla collaborazione di tre aziende di Campagna Amica, ovvero la cooperativa sociale La Magnana e l’agriturismo “Poggio d’Incanto” che forniranno le loro confetture accompagnate per l’occasione dai formaggi dell’azienda agricolo “Molino Fuoco”.

Una degustazione a chilometro zero, per uno spuntino sano e genuino nella suggestiva cornice del Loggiato del Gotico.

“Le confetture – afferma al riguardo il responsabile di Campagna Amica Piacenza Valerio Galli – rappresentano un patrimonio dell’artigianato alimentare e la festa a tema vuole essere l’occasione per contribuire a far conoscere ed apprezzare le nostre eccellenze”.

Durante la mattinata sarà possibile aderire alla raccolta firme “Stop Cibo Anonimo” volta a chiedere l’obbligo dell’etichetta d’origine su tutti gli alimenti. Una battaglia fortemente sostenuta da Coldiretti per la trasparenza e contro le frodi alimentari, nell’interesse dei consumatori e dei produttori.