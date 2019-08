Collinelli e Gasparrini (VO2 Team Pink) quinte nell’Americana ai Mondiali Juniores

Si chiude con un quinto posto sfortunato nell’Americana l’avventura iridata di Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini ai Mondiali Juniores su pista a Francoforte Oder (Germania). Le due portacolori del VO2 Team Pink correvano insieme in maglia azzurra la Madison, dove sono bronzo europeo in carica, e con una buona condotta di corsa stavano lottando per le posizioni di rilievo della gara.

Suo malgrado, a venti giri dal termine la Collinelli è stata coinvolta in una caduta e nonostante i grandissimi sforzi della coppia azzurra per rientrare, l’episodio ha condizionato la loro prova, con un giro perso e la quinta piazza finale.

Medaglia d’oro agli Stati Uniti, argento alla Gran Bretagna e bronzo alla Russia, mentre davanti alle azzurre si è piazzata l’Olanda. Nonostante ciò, resta la gagliarda prova delle due “panterine”, che hanno vinto il quinto degli otto sprint in programma, hanno centrato la seconda piazza alla terza volata e due volte sono risultate terze.

L’avventura iridata, comunque, resta ampiamente ricca di soddisfazioni: le due atlete del VO2 Team Pink hanno conquistato il titolo nell’Inseguimento a squadre, con la Gasparrini anche argento nell’Omnium, mentre la Collinelli ha chiuso sesta nell’Inseguimento individuale. In contemporanea, in patria l’Esordiente Arianna Giordani è giunta quinta nella classifica dei primi anni a Dossobuono (Verona) nel Trofeo Petrucci.

Nella foto, Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli