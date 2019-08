Collisione tra moto e furgone, due feriti a Ferriere

Scontro tra una moto e un furgone nella mattinata del 20 agosto lungo la provinciale Val Nure tra Ferriere e Farini.

L’impatto si è verificato tra una moto con in sella due giovani e un furgone. I due centauri sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

Sul posto sono giunti l’ambulanza da Farini e anche l’elisoccorso da Parma.

Entrambe i giovani sono caricati dai mezzi di soccorso in condizioni serie, ma non in pericolo di vita: uno è stato trasportato a Parma in eliambulanza, il secondo a Piacenza in ambulanza.