Taglio del nastro sabato pomeriggio a Morfasso (Piacenza) per la mostra “Colori in osteria” con una trentina di opere del maestro danese Nes Lerpa: da grandi e piccoli piatti in ceramica smaltati ad acquerelli incorniciati e non, sino a sculture in ceramica.

L’artista era accompagnato dalla moglie ed è stato accolto dalla titolare dell’Osteria, Luciana Tiramani, dal Sindaco di Morfasso, Paolo Calestani, e da alcuni artisti della nostra provincia. E’ toccato a Gian Francesco Tiramani presentare brevemente il profilo di Lerpa, sottolineando i grandi riconoscimenti ricevuti in diverse parti del mondo nonché il suo impegno civile con diverse battaglie, anche a difesa della natura troppo spesso ingiustificatamente violentata.

I presenti hanno rivolto varie domane alle quali Lerpa ha risposto con espressioni forti, provocatorie ed appassionate, lontane da retorica ed ipocrisia, come quando ha sottolineato l’impoverimento culturale provocato dal business che sta dietro il mondo dell’arte in genere. “L’uomo vive dei colori e l’artista trae energia e stimoli dai materiali e dai loro colori” – la sintesi del suo pensiero sulle sgargianti variazioni tonali delle sue creazioni.

Lerpa passa alcuni periodi anche nella sua tenuta nei pressi di Agazzano, dove nei giorni scorsi è stato girato un cortometraggio con le sue immense tele a ricorprire i prati intorno a casa, cortometraggio realizzato con i droni e proiettato in anteprima proprio in occasione dell’inaugurazione di Morfasso.

La mostra “Colori in Osteria”rimarrà visitabile gratuitamente sino a metà settembre negli orari di apertura dell’osteria stessa, da sabato abbellita nella parete esterna di 2 grandi tele di Lerpa.