Come ogni anno la consistente comunità ecuadoriana di Piacenza e delle zone limitrofe ha celebrato il giorno di Ferragosto la Virgen de El Cisne. Una devozione molto radicata nel paese sudamericano, legata ad una apparizione della Vergine nel 1594 e che ha il suo principale centro di culto nella basilica di El Cisne nella provincia di Loja, meta ogni anno di migliaia di pellegrini.

Una festa preceduta a Piacenza dalla novena della Virgen del Cisne, partita lo scorso 6 agosto in San Carlo e proseguita fino al giorno 13 in diverse chiese cittadine. Grande la partecipazione nella mattinata di Ferragosto alla celebrazione officiata in lingua spagnola dal vescovo Ambrosio in Cattedrale; al termine un altro momento molto sentito, quando la statua della Vergine, circondata da fiori, è stata portata in spalla in una processione che si è snodata lungo via Chiapponi, via Scalabrini e via Caccialupo fino all’entrata nel cortile della Casa Madre degli Scalabriniani dove la comunità ecuadoregna si è ritrovata per una festa popolare con musica e balli.

di 24 Galleria fotografica Festa della Virgen de El Cisne









In occasione della festività anche il Comune di Piacenza ha voluto portare il proprio saluto per voce dell’assessore Jonathan Papamarenghi: “I confini esistono solo sulle carte – le sue parole al temine della funzione religiosa -, ma il mondo è un’unica grande comunità che è importante sappia portare avanti un percorso di condivisione e unione, come la comunità ecuadoriana ha sempre fatto: quello che avete saputo svolgere è stato un ruolo importante, a Piacenza come in tutta Italia”.