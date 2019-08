Con la Family card sconti per le famiglie, in arrivo le lettere per ritirarla

Family Card, in arrivo le lettere del Comune agli aventi diritto. Darà accesso anche al bando per il voucher di sollievo

Saranno spedite nei prossimi giorni con posta ordinaria, agli aventi diritto, le lettere che illustrano il progetto “Family Card” – confermato anche quest’anno dall’Amministrazione comunale – e le modalità per il ritiro della tessera, che riserva ai nuclei numerosi una serie di agevolazioni in diversi ambiti.

Alla riduzione delle tariffe per mense scolastiche e accesso alle piscine comunali, nonché per l’ingresso ad attività culturali, musei e spettacoli teatrali rivolti anche ai bambini, sino agli sconti in esercizi commerciali convenzionati, si aggiunge per i titolari della card la possibilità di accedere al bando pubblico per l’erogazione del voucher di sollievo. “Si tratta – spiegano l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati e l’assessore alle Politiche per la Famiglia Stefano Cavalli – di un contributo economico mirato a ridurre i costi sostenuti per le utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Il voucher, che permetterà ai nuclei numerosi di risparmiare sulle bollette di casa, potrà essere però erogato senza decurtazioni solo a chi, alla presentazione della domanda, risulta in regola con i pagamenti nei confronti del Comune, delle sue aziende di servizi e società partecipate”. In caso di insolvenze accertate, il voucher verrà decurtato in misura corrispondente all’ammontare del debito.

Come ritirare la propria Family Card? Una volta ricevuta a casa la lettera dell’Amministrazione comunale, occorre presentarsi allo Sportello Informafamiglie&Bambini presso il Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole, nel Centro civico della Farnesiana, muniti di documento del riconoscimento del titolare in corso di validità e di copia dello stato di famiglia. Lo Sportello è operativo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 18.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo 0523-492380 o scrivere all’indirizzo informafamiglie@comune.piacenza.it . (nota stampa)