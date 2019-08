Con la moto tampona un camion, ricoverato centauro

Incidente stradale nella tarda mattinata del 9 agosto lungo la strada provinciale che collega Castell’Arquato a Fiorenzuola (Piacenza).

Secondo quanto si è appreso, una moto ha tamponato un camion per ragioni ancora in via di accertamento. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica di Lugagnano. Il centauro è stato soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale di Fidenza, le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.