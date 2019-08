Coppa Italia – Primo turno eliminatorio

PIACENZA – VITERBESE 0-0



AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

66′ – Nella Viterbese Vandeputte sostituisce Covarelli

62′ – Franzini toglie Cacia e inserisce Paponi, all’esordio in maglia biancorossa

51′ – Primo cambio per la Viterbese, Messina prende il posto di Marianelli

47′ – Subito occasionissima per il Piacenza: la botta di Sestu centra il palo

46′ – Via alla ripresa, nessun cambio fra i 22 in campo

45′ – Si chiude il primo tempo al Garilli: 0-0 tra Piacenza e Viterbese. Gara bloccata con pochissime occasioni

37′ – Ci prova Sestu, palla alta

32′ – Prima conclusione degli ospiti, Del Favero attento sul tiro a giro di Molinaro

22′ – Prima metà del tempo senza particolari emozioni, gara giocata su ritmi bassi

5′ – Subito Piacenza pericoloso, occasione per Cacia che da ottima posizione si fa parare la conclusione

1′ – Fischio d’inizio al Garilli

Formazioni

Piacenza: Del Favero, Giandonato, Sestu, Cacia, Corradi, Zappella, Marotta, Cattaneo, Della Latta, Bolis, Nannini. A disposizione: Fumagalli, Sylla, Ansaldi, Paponi, Confalonieri, Siano, Scotti. Allenatore: Franzini.

Viterbese: Pini, Baschirotto, Ricci, Antezza, Markic, Marianelli, Del Prete, Covarelli, Molinaro, Bezziccheri, Svidercoschi. A disposizione: Torelli, De Giorgi, Messina, Menghi Matteo, Vandeputte, Menghi Emanuele, Bertolini. Allenatore: Villa.

– – – – – –

Primo appuntamento ufficiale della stagione per il nuovo Piacenza, che domenica pomeriggio al Garilli (fischio d’inizio alle ore 18, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) affronta la Viterbese nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia.

Il mercato (non ancora concluso) ha portato tanti volti nuovi in biancorosso, con il ritorno del bomber Cacia a guidare l’attacco. La squadra di Franzini si presenterà però all’appuntamento con diverse defezioni, tra squalificati (Pergreffi) ed infortunati (il neo acquisto El Kaouakibi); non saranno rischiati nemmeno gli acciaccati Silva e Nicco, da valutare le condizioni di Sestu. Il tecnico biancorosso schiererà il 4-3-1-2, con Cattaneo trequartista dietro Cacia e uno fra Sestu e Sylla a supporto. Fra i convocati anche l’ultimo arrivato Paponi, che potrebbe giocare uno scampolo di gara.

Problemi anche in casa Viterbese: la squadra guidata da Antonio Calabro (che non sarà in panchina al Garilli per motivi personali) è ancora in allestimento con una rosa composta al momento da tanti giovani, anche se in settimana sono stati annunciati gli arrivi di Andrea De Falco, Giuseppe Scalera e Matteo Biggeri che non saranno comunque della contesa al pari degli infortunati Atanasov, Palermo e Pacilli.

“Andiamo a Piacenza con la consapevolezza di poter disputare una buona partita – le parole alla vigilia dell’allenatore in seconda Alberto Villa, riportate dal sito della società -. Dalla squadra mi aspetto una gara gagliarda, vorrei vedere i ragazzi che giocano spensierati e con tranquillità. Il Piacenza? Affronteremo una squadra fortissima, basta guardare i giocatori e gli acquisti effettuati, ma cercheremo di metterla in difficoltà con l’impegno che stiamo mettendo quotidianamente sul nostro lavoro. Dobbiamo scendere in campo con entusiasmo e voglia di fare, la squadra è giovane e la società sta lavorando molto sul mercato, ma i nostri ragazzi hanno voglia di fare e di mettersi in mostra”.

BIGLIETTI – Le biglietterie dello Stadio “Garilli” saranno aperte dalle ore 16 alle ore 18:45: disponibili solo i tagliandi in tribuna Ovest, non saranno aperti i settori Distinti e Rettilineo. Nell’occasione sarà possibile acquistare anche l’abbonamento per la prossima stagione.Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Tribuna Laterale Libera – prezzo unico € 10

Tribuna Laterale Numerata – prezzo unico € 15

Tribuna Centrale – prezzo unico € 25

Under 14: 2,00 € (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne)

PRESENTATE LE NUOVE MAGLIE – Sono state intanto presentate le nuove maglie da gioco del Piacenza per la stagione 2019/20, realizzate dallo sponsor tecnico Macron. “La maglia Home, nel classico rosso Piace, e la Away, in bianco – si legge in una nota – , rappresentano dopo l’anno del Centenario sia la continuità che, per il loro design moderno, la proiezione verso il futuro. Per la terza maglia la decisa ispirazione è il blu utilizzato anche nella stagione 92/93, anno della prima promozione in Serie A e rievocato in questa versione, con l’ulteriore inserimento del logo storico sul petto”.

Le nuove maglie saranno disponibili in tutti gli store ufficiali ed online da fine agosto insieme al merchandising.