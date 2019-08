Coppa Italia serie D, per la Vigor Carpaneto c’è il Mezzolara

Avversario emiliano per la Vigor Carpaneto 1922 nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di serie D. Nella sfida secca in programma mercoledì 25 settembre alle 15 la squadra di Martins Adailton (qualificata dopo il 2-1 casalingo di domenica scorsa contro il Lentigione) affronterà in trasferta il Mezzolara, formazione bolognese già avversaria dieci giorni prima (sempre in trasferta) nella terza giornata d’andata di campionato.

Nella foto di Alberto Benaglia, l’undici della Vigor Carpaneto che ha iniziato il match di Coppa Italia di domenica scorsa contro il Lentigione