Crescono a Piacenza i finanziamenti concessi per l’acquisto dell’abitazione (+3,5%)

Crescono a Piacenza i finanziamenti concessi alle famiglie per l’acquisto dell’abitazione. L’analisi, relativa al primo trimestre 2019, è dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Giugno 2019.

Nostra provincia Piacenza sono stati erogati volumi per 51,4 mln di euro, con una variazione sul trimestre è pari a +3,5%. Questi dodici mesi hanno evidenziato volumi per 234,1 mln di euro e una variazione pari a +8,5%.

PROVINCE EMILIA-ROMAGNA – La provincia di Bologna ha erogato volumi per 385,2 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +46,2%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati erogati 1.476,3 mln di euro, pari a +29,6%. A Ferrara sono stati erogati volumi per 50,2 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a +11,0%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 234,6 mln di euro (+23,3%).

La provincia di Forlì-Cesena ha erogato volumi per 75,5 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -4,5%. I dodici mesi appena trascorsi hanno evidenziato volumi per 372,9 mln di euro, corrispondenti a +13,9%. In provincia di Modena i volumi erogati sono stati 141,8 mln di euro, con una variazione pari a +3,3%. Quelli nei quattro trimestri considerati sono stati 672,1 mln di euro, (+9,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). In provincia di Parma sono stati erogati volumi per 90,8 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente pari a +4,1%. Sommando i volumi dei precedenti dodici mesi, i volumi sono stati 422,1 mln di euro e la variazione +7,3%.

La provincia di Ravenna ha erogato volumi per 84,5 mln di euro, facendo registrare una variazione sul trimestre pari a +7,5%. L’anno appena trascorso ha segnalato un totale di 366,8 mln di euro, con una variazione di +2,9%. A Reggio Emilia sono stati erogati volumi per 95,6 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è risultata essere pari a +9,5%. I quattro trimestri passati, invece, hanno visto un totale 475,9 mln di euro (+21,0%). La provincia di Rimini ha erogato volumi per 71,2 mln di euro, facendo registrare una variazione pari a +17,3% nel trimestre. Andando indietro di un anno sono stati erogati 315,0 mln di euro (+25,6% rispetto all’anno scorso).

IMPORTO MEDIO DI MUTUO – EMILIA-ROMAGNA – Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all’importo medio di mutuo erogato.

Nel primo trimestre 2019 in Emilia-Romagna si è registrato un importo medio di mutuo pari a 114.600 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 115.200 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 3% in più rispetto al mutuatario medio italiano.

ITALIA – Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 11.171,7 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +1,2%, per un controvalore di 127,2 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del quarto trimestre 2018 (quando la variazione è stata pari a +13,1%) sia del terzo trimestre 2018 (+10,0%).

Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 50.734,1 milioni di euro erogati, con una variazione pari a +8,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.