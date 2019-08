Cugini (Pd) incontra il console del Marocco “Uomo sincero e sensibile: il contrario di molti ‘parvenu’ della nostra politica”

Il consigliere comunale del Pd Stefano Cugini ha incontrato, nella serata di martedì 30 luglio a Bologna, il Console generale del Marocco Fouad Lamine in occasione delle celebrazioni per il 20° anniversario dell’ascesa al trono del Marocco del re Mohammed VI.

Il consigliere dem ha affidato ad un post su facebook le proprie sensazioni positive in seguito all’incontro.

“Avevo già incontrato il Console generale del Marocco Fouad Lamine a Piacenza e già allora mi aveva fatto un’ottima impressione” – si legge -: persona dai toni pacati, signorile nel modo di porsi, con un naturale atteggiamento teso a eliminare le distanze con chi ha di fronte. Uno che non “se la tira”, insomma, tutto il contrario di moltissimi parvenu della politica italiana, pronti ad atteggiarsi appena hanno un mezzo posticino al sole. Martedì sera, a Bologna, ho accettato con piacere il suo invito al ricevimento organizzato per l’anniversario dell’ascesa al trono del Re. Mi ha confermato la prima impressione. Abbiamo parlato un po’”.

“Il filo rosso tra quel che ci siamo detti e quello che ha condiviso con gli intervenuti nel suo discorso ufficiale, tutto in italiano, é il bisogno di dialogo, di conoscenza, di relazioni. Di amicizia tra popoli. A pelle mi ha dato l’idea di essere un uomo sincero e la sua presenza a Piacenza in diverse occasioni, una purtroppo tragica come il brutale omicidio della povera Damia, ne qualifica la particolare sensibilità. Fossi nella diplomazia italiana, sarei felice di poter lavorare a lungo con uomini così”.