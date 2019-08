Estate giapponese per una studentessa del liceo Gioia, tra lingua, attività e cultura tradizionale.

Si chiama Luna Fellegara e, grazie alla passione per la lingua giapponese, un po’ di sana intraprendenza, tanta curiosità e una preziosa borsa di studio messa a disposizione da una piacentina che ha speso quasi tutta la vita nel paese del Sol Levante, ha potuto coronare il suo sogno: vivere un’esperienza di studio in Giappone.

“Luna – fanno sapere dal Liceo Gioia – studentessa che a settembre frequenterà la quarta classico B, ha partecipato a tre corsi di lingua e cultura giapponese, parte delle attività facoltative pomeridiane offerte dal liceo Gioia, con la docente Ornella Civardi ed è stata selezionata per questo significativo viaggio-studio.

“A renderlo possibile la signora Lia Beretta – spiegano poi dall’istituto superiore -, piacentina residente a Castel San Giovanni, per oltre 30 anni docente di italiano al Mary Washington College of the University of Virginia (USA) e alle Università Waseda e Gakushuin di Tōkyō; responsabile della sezione di Kyōto dell’Istituto Italiano di Cultura e direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York e autrice di numerosi saggi.

Presto – comunicano ancora dal Gioia – , grazie al desiderio di Lia Beretta di incentivare e promuovere gli scambi culturali tra Italia e Giappone a favore dei giovani piacentini, verrà reso noto il nome dello studente che godrà della borsa di studio la prossima estate”.

Luna, che ormai ha trascorso quasi quattro settimane in Giappone – più precisamente nella prefettura di Saitama – e rientrerà in Italia entro fine agosto, ha raccontato che all’inizio, come prevedibile, ha impiegato un po’ di tempo per “ambientarsi in una realtà completamente diversa, ma che non è stato difficile grazie alla famiglia che la ospita e alle persone che ha incontrato, tutti molto gentili e disponibili. Se qualcuno ha bisogno di aiuto – ha aggiunto – sono sempre pronti a dare una mano, soprattutto se si tratta di stranieri che hanno difficoltà ad orientarsi nel loro Paese”.

Oltre alla gentilezza delle persone, a colpire tutti i ragazzi che come lei stanno vivendo questa possibilità, la bellezza dei posti visitati; tra questi, per esempio, il parco di Ueno, in cui si possono ammirare numerosi musei e il famoso zoo, la cui attrazione principale sono i panda.

Un’altra meta ambita dai turisti di tutto il mondo è il Sanrio Puroland, un parco a tema in cui ci si può imbattere in personaggi iconici come Hello Kitty, My Melody e molti altri.

Il corso che sta frequentando “è ben organizzato” – fa sapere – alla mattina si svolgono le lezioni di lingua, tenute in buona parte da insegnanti madrelingua; il pomeriggio, invece, è dedicato ad attività legate alla cultura e alle tradizioni del posto”.

Come raccontato, inoltre, gli studenti hanno potuto “indossare lo yukata, abito tradizionale estivo della cultura giapponese, e ballare il Bon Odori.

Oltre che assistere all’allenamento di una delle squadre di sumo più forti di Tokyo e all’esibizione del maestro di rakugo 三遊亭 竜楽 (Sanyuutei Ryuuraku), conosciuto in tutto il mondo”.

Oltre a queste esperienze “uniche e indimenticabili”, a Luna e ai suoi compagni di corso è stata “offerta l’occasione di venire a contatto con arti tradizionali giapponesi come lo shōdo, gli origami e il wasai, specialità di cui il Giappone va molto fiero”.

“Un’esperienza davvero straordinaria” – ha poi commentato – per cui rinnovo il ringraziamento alla signora Beretta, alla mia docente di Giapponese e al Liceo Gioia: sicuramente continuerò a studiare ed approfondire una cultura come quella nipponica – ha concluso -, che si è rivelata ancora più affascinante delle attese”.