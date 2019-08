Davide Garilli a Bologna per le commemorazioni della strage alla stazione centrale

Domani, venerdì 2 agosto, nel 39° anniversario della strage di Bologna, anche il Gonfalone della città di Piacenza sarà tra i tanti stemmi e labari che, in occasione della cerimonia di commemorazione, testimoniano la solidarietà e la partecipazione delle istituzioni per una tragedia che il Paese non dimentica.

A rappresentare l’Amministrazione comunale, sarà il presidente del Consiglio Davide Garilli.