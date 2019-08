Davide Romeo e la nuova Vigor “Ottime sensazioni, mi piace lo stile di mister Adailton”

E’ tempo di primi bilanci in casa Vigor Carpaneto 1922 dopo la prima settimana di lavoro in vista del terzo campionato di serie D della storia del sodalizio piacentino. A tirare le somme è uno dei volti nuovi della formazione biancazzurra affidata quest’anno al tecnico Martins Adailton: si tratta di Davide Romeo, centrocampista classe 2000 proveniente in prestito dal Sassuolo dove ha giocato il campionato Primavera.

Alto un metro e 90 centimetri, Romeo (reggiano d’origine e nel 2015 finalista nazionale nei Giovanissimi con il Parma) racconta le prime impressioni dell’avventura-Carpaneto.

“Sono ottime – spiega Davide – dietro c’è una società con un progetto importante e che vuole crescere, puntando sui giovani per farlo e questo mi ha fatto sicuramente piacere. Le sensazioni sono positive, l’ambiente è piacevole e mi sono trovato subito a mio agio: sono tutti molto disponibili, lo staff, i ragazzi e i magazzinieri. Al centro sportivo “San Lazzaro” non manca nulla. La squadra mi ha fatto un’ottima impressione , un gruppo sano dove tutti ti aiutano a crescere e ti fanno capire subito come sarà il campionato di serie D. Non ho avuto problemi a inserirmi nel gruppo, poi ci sono elementi come Julien Rantier che ha avuto una carriera importante ed è sempre a disposizione, aiutandoti, spiegandoti: questo è un punto in più per crescere e continuare a migliorare”.

Capitolo allenatore. “Adailton non lo conoscevo, però mi sta piacendo molto il suo stile, si sa rapportare bene con i ragazzi. Alla squadra manca ancora l’affiatamento che si raggiunge con il tempo, siamo un gruppo giovane ma con qualità. La serie D ancora non la conosco, ma dai primi allenamenti vedo un gioco diverso dalla Primavera, ma credo si possa lottare per la parte alta della classifica. Ogni domenica cercheremo di dare il meglio e provare sempre a vincere”.

Immagine Maurizio Hobby Foto