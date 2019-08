Dipendente salvato dai colleghi a Castello, ora Amazon doterà di defibrillatori le sedi europee

Salvato dai colleghi con il defibrillatore all’interno del magazzino Amazon di Castelsangiovanni (Piacenza), ora la multinazionale posizionerà gli strumenti salvavita in tutte le proprie sedi europee.

A darne notizia Progetto Vita Piacenza, che richiama quanto accaduto lo scorso 10 luglio, quando un uomo di 54 anni era stato colto da arresto cardiaco mentre lavorava. Provvidenziale l’intervento in suo soccorso dei colleghi, che utilizzando il defibrillatore presente all’interno della sede piacentina grazie a Progetto Vita erano riusciti a salvarlo.

Dopo il dipendente salvato dai colleghi a Piacenza #Amazon doterà di #defibrillatori tutte le sedi europee. Il 10 luglio un dipendente della sede di Castel San Giovanni, colpito da #arrestocardiaco è stato salvato dai colleghi grazie all’utilizzo del defibrillatore — ProgettoVitaPiacenza (@ProgettoVitaPia) July 31, 2019

Una notizia che arriva a poche ore dal via libera della Camera alla proposta di legge con la quale si disciplina l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero con l’obiettivo di renderli obbligatori in tutti gli uffici e luoghi pubblici.

Una legge che parla anche piacentino: la dottoressa Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita, ha partecipato attivamente alla stesura del testo, illustrando insieme all’avvocato Augusto Ridella, consulente giuridico dell’associazione, i risultati ottenuti da Progetto Vita davanti alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.