Dispersa nei boschi romagnoli, in corso le ricerche di una 70enne piacentina

Sono in corso dalla mattinata del 16 agosto in zona Bagno di Romagna (FC) le operazioni di ricerca da parte del soccorso alpino e speleologico, stazione Monte Falco, di una donna piacentina di circa 70 anni, uscita nella giornata di Ferragosto per una passeggiata nei boschi da cui non è mai rientrata.

A lanciare l’allarme pare sia stato il proprietario dell’albergo dove la donna alloggia, il quale, non vedendola tornare dall’escursione quotidiana, si è subito premurato di contattare i soccorsi.

La donna – che è solita passare le sue vacanze nella località romagnola – è stata contattata telefonicamente dai soccorritori: secondo quanto appreso sta bene ma ha spiegato di non riuscire più a trovare la via di casa.