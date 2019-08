Domenica esordio del Piace a Vicenza contro l’Arzignano: le info per i biglietti

Esordio in campionato domenica prossima per il Piacenza, che alle ore 15 sarà di scena al “Menti” di Vicenza contro la neopromossa Arzignano.

Dal pomeriggio del 19 agosto è aperta la prevendita dei biglietti del settore ospiti: i tagliandi si potranno acquistare sul sito www.ticketone.it o presso il punto vendita “Vendilo” di Via Manfredi, 78 a Piacenza.

PREZZI – Intero euro 15 (escluso diritti di prevendita); Ridotto (Under 14 – Donne – Over 60) euro 10 (escluso diritti di prevendita). I tagliandi del settore ospiti on line e nei punti vendita si possono acquistare fino alle ore 19 di sabato 24 agosto, pertanto il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti. I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity Card.