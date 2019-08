Visita alla scoperta delle chiese scomparse di Piacenza. Replica “Bobbio misteriosa”

L’estate prosegue e una nuova versione serale di “Piacenza da Scoprire” propone per domenica 25 agosto “Piacenza illuminata, le chiese scomparse di Piacenza”.

Fino al censimento di epoca napoleonica di Gian Battista Laguri le chiese di Piacenza erano 94 per raggiungere, sul finire del secolo, il numero simbolico di 100. Rimaste oggi poco meno della metà, quante chiese sono scomparse? Dove si trovavano? La visita porterà a scoprirlo: la partenza è alle ore 21, i partecipanti potranno portare le proprie torce per illuminare i dettagli: i particolari risulteranno ancora più interessanti.

Il ritrovo per la visita guidata sarà presso il Museo Kronos (via Prevostura 7, dietro il Duomo di Piacenza) alle ore 20:45 per compilare una semplice scheda di partecipazione e pagare la quota: 6 € per il biglietto intero, 4 € per il ridotto (possessori biglietto Museo Kronos – Salita alla Cupola della Cattedrale di Piacenza e Museo Collezione Mazzolini e Museo dell’Abbazia di Bobbio). La prenotazione è obbligatoria ed è possibile contattando il numero 331 4606435 oppure scrivendo all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com.

“Piacenza illuminata” e la rassegna «Piacenza da Scoprire» nascono dalla collaborazione tra la società Cool Tour e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza.

REPLICA “BOBBIO MISTERIOSA” – Visto l’ottimo riscontro dell’appuntamento “Bobbio misteriosa” (18 Agosto) l’organizzazione ha previsto una replica domenica 25 agosto, per accontentare le numerose richieste. L’itinerario inserito in “Piacenza da Scoprire”, la rassegna nata dalla collaborazione tra Kronos – Museo della Cattedrale e Cooltour s.c., prevede un tour dedicato alla città di Bobbio e ai suoi misteri. «Bobbio misteriosa», partirà alle 10:30 condurrà nel cuore di questo gioiello della Val Trebbia.

Conosciuta nel mondo per l’importanza del suo scriptorium e la figura di S. Colombano, Bobbio conserva intatti, nonostante i secoli, ancora diversi misteri irrisolti che attendono una risposta. Come intrepidi Sherlock Holmes, cercheremo di fare luce su queste leggende, dove il sacro incontra il profano, la paura la speranza, il miracolo la superstizione.