Doppio podio per Martina Campitiello e Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) a Formigine

Doppio podio nel modenese per il VO2 Team Pink, protagonista a Formigine con le proprie formazioni Donne Esordienti e Allieve.

In quest’ultima categoria, terzo posto per la “panterina” bresciana Silvia Bortolotti alle spalle della vincitrice Sara Fiorin (Cicli Fiorin) e a Matilde Beltrami (Re Artù General System). Inoltre, quarto posto per la torinese del VO2 Team Pink Martina Sanfilippo e decimo per la compagna di squadra Elisa Incerti.

La formazione piacentina ha recitato un ruolo di attrice protagonista anche nella corsa per Donne Esordienti, con la reggiana (e campionessa regionale in carica) Martina Campitiello seconda dietro a Irma Siri (Cadeo Carpaneto), mentre la piacentina Arianna Giordani ha chiuso quarta. La Campitiello ha vinto la classifica dei secondi anni, mentre nella graduatoria dei primi anni seconda piazza per la Giordani e sesta per le reggiana Linda Ferrari.

A Noventa di Piave, infine, doppio piazzamento nella classifica Donne Juniores in occasione della gara Open Giro dei Due Comuni-Memorial Chiara Pierobon: settima la “panterina” ravennate Sofia Collinelli, neodiciottenne, ottava la compagna di squadra cuneese Camilla Barbero. Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team) è la “regina” delle Junior, mentre la vittoria assoluta è andata a Diana Klimova (Zhiraf Guerciotti).