Due ottantenni fuori strada con l’auto, liberate dai vigili del fuoco

Due anziane donne ferite, estratte dalla loro auto finita fuori strada dai vigili del fuoco dopo una complessa operazione di soccorso. E’ accaduto nella tarda mattinata del 20 agosto in località Cà delle Brighe, nel comune di Vigolzone (Piacenza), nei pressi della strada del Bagnolo.

Le due anziane, di 89 e 81 anni, si stavano recando nella loro abitazione a bordo di una Fiat Sedici lungo una carraia sterrata e ripida, quando l’auto – per ragioni ancora da chiarire – è uscita di strada. La vettura è quindi scivolata lungo una ripa scoscesa fermandosi contro una pianta e nell’impatto le due donne sono rimaste ferite. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le anziane insieme ai sanitari del 118, giunti sul posto con le ambulanze della Pubblica S. Agata e di Pontedellolio, e l’automedica.

I vigili del fuoco hanno agganciato la vettura con appositi cavi per trainarla verso la strada e liberare le donne in condizioni di sicurezza (nella foto l’intervento). Entrambe sono state condotte in ospedale per le cure del caso.