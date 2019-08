La Comunità Islamica di Piacenza ha celebrato domenica 11 agosto la tradizionale festa del Sacrificio, l’Eid Al Adha.

Diverse centinaia i piacentini di fede islamica che si sono trovati nella mattinata al Polisportivo per la preghiera con l’Imam Sheykh Yassin Al Yafi e il successivo momento di festa e celebrazione.

Ecco alcune foto dalla pagina Facebook della Comunità Islamica di Piacenza.

L’Eid Al Adha, meglio conosciuta come la festa del sacrificio, è la celebrazione di quella che fu, per il monoteismo, la più importante prova superata da Abramo, quella del sacrificio.

È per eccellenza la festa della fede e della totale e indiscussa sottomissione a Dio per i musulmani.

Per i musulmani l’evento è da condividere non solo con i propri cari, ma anche con chi non può permettersi la carne e che in segno caritatevole riceve il cibo dai più fortunati.

