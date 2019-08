Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) d’argento ai Mondiali Juniores su pista

Non si fermano le grandi soddisfazioni per il VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores su pista a Francoforte Oder (Germania).

Dopo il Ferragosto tinto d’oro grazie all’impresa del quartetto azzurro, sul gradino più alto del podio nell’Inseguimento a squadre con protagoniste, tra le “frecce” italiane, anche le “panterine” Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini, venerdì è arrivata un’altra medaglia, questa volta d’argento. A metterla al collo è la stessa Gasparrini, seconda nell’Omnium femminile, specialità dove è campionessa europea in carica.

Per la torinese classe 2002 (dunque al primo anno di categoria), una prova di grande costanza, iniziata al meglio con la qualificazione e la vittoria nello Scratch, prima del sesto tempo nella Tempo Race (complice anche una caduta). Nel pomeriggio, terza piazza nell’Eliminazione e stessa posizione provvisoria in classifica, poi migliorata nella Corsa a punti finale dove la “panterina” ha conquistato il secondo posto a quota 114 punti, equidistante di quattro lunghezze dalla neocampionessa Megan Jastrab (Stati Uniti) e dal bronzo Ella Barnwell (Gran Bretagna).

“Un secondo posto al mondiale da primo anno – commenta Eleonora – è sicuramente positivo e mi rende felice, anche se un po’ di rammarico c’è e non posso essere contenta al cento per cento. Ne avevo e peccato per la caduta nella Tempo Race, senza la quale magari avrei potuto guadagnare qualche punto in più in corsa, aspetto importante visto che poi la vittoria si è giocata per una manciata di lunghezze. Scratch e Corsa a punti sono andate bene, nell’Eliminazione forse potevo fare qualcosina di più e arrivare tra le prime due”.

L’avventura delle due “panterine” proseguirà anche nelle due giornate conclusive: sabato Sofia Collinelli gareggerà nell’Inseguimento individuale, mentre domenica la ravennate insieme alla compagna di team e di nazionale correrà l’Americana.

Risultati

Scratch (prima prova Omnium): 1° Eleonora Camilla Gasparrini (Italia), 2° Megan Jastrab (Stati Uniti), 3° Nikola Wielowska (Polonia), 4° Ella Barnwell (Gran Bretagna), 5° Maike Van Der Duin (Olanda), 6° Sarah Van Dam (Canada)

Tempo Race (seconda prova Omnium): 1° Mariia Miliaeva (Russia), 2° Ella Barnwell (Gran Bretagna), 3° Megan Jastrab (Stati Uniti), 4° Nikola Wielowska (Polonia), 5° Tsuyaka Uchino (Giappone), 6° Eleonora Camilla Gasparrini (Italia)

Eliminazione (terza prova Omnium): 1° Megan Jastrab (Stati Uniti), 2° Ella Barnwell (Gran Bretagna), 3° Eleonora Camilla Gasparrini (Italia), 4° Nikola Wielowska (Polonia), 5° Daniela Campos (Portogallo), 6° Maike Van Der Duin (Olanda)

Classifica finale Omnium Donne Juniores dopo Corsa a punti: 1° Megan Jastrab (Stati Uniti) 118 punti, 2° Eleonora Camilla Gasparrini (Italia) 114 punti, 3° Ella Barnwell (Gran Bretagna) 110 punti, 4° Maike Van Der Duin (Olanda) 107 punti, 5° Catalina Anais Soto Campos (Cile) 105 punti, 6° Nikola Wielowska (Polonia) 105 punti.