Finisce fuori strada con l’auto e si ribalta, soccorsa insieme ai suoi tre cani. Incidente nella prima mattina di Ferragosto lungo l’autostrada A21 all’altezza di Castelsangiovanni (Piacenza).

Una donna, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della vettura che conduceva, uscendo di strada: l’auto è finita in un campo ai lati della carreggiata, ribaltandosi (nella foto). Sul posto i soccorsi, con l’ambulanza della Croce Rossa e i vigili del fuoco di Castelsangiovanni che hanno lavorato per liberare la donna, rimasta bloccata nell’abitacolo insieme a tre cagnolini di razza Jack Russell.

Foto 2 di 2



Dopo le prime cure è stata trasportata all’ospedale di Stradella.