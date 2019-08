Esodo estivo da bollino nero, a Fiorenzuola l’assistenza della Croce Rossa

Sabato 3 agosto da bollino nero per l’esodo verso le vacanze sulle autostrade italiane.

Quest’anno per la prima volta la Croce Rossa Italiana con il Comitato di Piacenza garantisce assistenza agli automobilisti con un gazebo, un ambulanza e personale volontario di pronto intervento presso Autogrill Arda sull’Autostrada del Sole, a Fiorenzuola d’Arda (nella foto).

Inconmbe anche lo sciopero dei casellanti, confermato per il 4 e 6 agosto, sull’esodo estivo che ha preso il via e sarà maggiormente intenso soprattutto appunto domenica.

Si calcola che 23 milioni di persone siano in viaggio per le vacanze. Alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli. Anche se per evitare il caos è probabile che i gestori autostradali lascino aperte le barriere normalmente presidiate dal personale addetto alla riscossione dei pedaggi.

Il che non vuol dire “Autostrada gratis” per gli automobilisti. Quanti non in possesso di apparecchiatura elettronica Telepass o di carta prepagata, con ogni probabilità in tempi successivi si vedranno recapitata al proprio domicilio di residenza la richiesta dell’importo per la tratta autostradale percorsa.