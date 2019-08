Estate di allenamenti per Sitav Rugby Lyons, lunedì inizia la nuova stagione

Sitav Rugby Lyons comunica che nella giornata lunedì 5 agosto alle ore 19 e 30 partirà ufficialmente la nuova stagione per le formazioni seniores bianconere, con il primo allenamento sul campo agli ordini del nuovo staff tecnico con l’Head Coach Gonzalo Garcia, l’allenatore degli avanti Davide Baracchi, l’allenatore della mischia chiusa e capo allenatore della seconda squadra Simone Bossi e dei preparatori atletici Giorgio Bertoglio e Eugenio Alfonsi.

La prima squadra si appresta ad affrontare l’impegnativa stagione nel campionato di Peroni Top12, la cui stagione regolare inizierà domenica 19 ottobre.

L’inizio del massimo campionato italiano avrà come antipasto le due sfide della fase a gironi della Coppa Italia, con i bianconeri inseriti nel girone A insieme ai campioni uscenti del Valorugby Emilia e del Rugby Viadana: un doppio derby dunque per i Lyons, che disputeranno la prima gara ufficiale della stagione il 5 ottobre in casa della formazione di Reggio Emilia.

Non sono ancora stati annunciati né la composizione dei gironi né il calendario del campionato di Serie C, che avrà comunque come data di inizio il 19 ottobre.

A seguire, la rosa della Prima Squadra aggiornata in data odierna.

LYONS PIACENZA

PRIMA SQUADRA

Romulo ACOSTA Tucuman (ARG) 1.9.92 112/183 pilone

Nourou BANCE – it. form Ouaregou (Bkf) 21.1.90 85/180 3a linea

Paolo BEDINI Piacenza 29.6.99 96/184 3a linea

Mirko BENELLI Parma 7.10.84 90/168 3a linea

Jacopo BORERI Piacenza 7.12.94 70/177 ala

Riccardo BORGHI Fiorenzuola 6.6.99 92/178 tallonatore

Massimiliano BORZONE Cernusco sul Naviglio 11.3.96 87/178 estremo

Alberto BOTTACCI Firenze 15.4.95 115/190 3a linea

Lorenzo Maria BRUNO Roma 9.9.94 85/178 ala

Enrico Cafaro Nocera Inferiore 22.3.89 120/180 pilone

Federico CANDERLE Piacenza 25.4.93 104/184 tallonatore

Riccardo CAPONE Guardiagrele 14.3.00 88/190 ala

Lorenzo CEMICETTI Roma 24.5.94 112/192 2a linea/ 3a linea

Khadim CISSE’ – it.form. Meckhè (Sen) 7.1.95 100/191 3a linea

Alessio COCCHIARO Santa Maria Capua Vetere 9.8.91 100/180 tallonatore

Marco CONTI Milano 29.12.95 98/187 centro

Raffaele DELLA RAGIONE Napoli 10.5.93 100/185 centro/estremo

Federico EFORI Piacenza 7.8.98 79/179 m.mischia

Pietro FONTANA Roma 26.11.97 89/177 m.mischia/ala

Marcello GHERARDI Piacenza 26.6.90 80/170 m.mischia

Domenico GRASSOTTI Moncalieri 31.8.92 115/193 pilone

Daniele GRECO Guastalla 13.9.94 120/186 pilone

Nicholas GROPPELLI Piacenza 29.2.00 73/185 apertura

Mathieu GUILLOMOT – comunit. Parigi (Fra) 15.11.93 88/183 apertura

Miralem LEKIC – it.form. Tesanj (Bos) 17.6.98 97/192 3a linea

Samuele MALTA Parma 20.5.00 77/170 centro/m.mischia

Lorenzo MASSELLI – equiparato Johannesburg (Saf) 17.4.97 105/195 3a linea

Joaquin PAZ Cordoba (ARG) 20.10.93 91/181 estremo/centro

Nicola PEDRAZZANI Brescia 29.4.87 107/200 2a linea

Luca PETILLO Roma 24.6.89 100/188 3a linea

Darijo PETRUSIC – it.form. Banja Luka (Bos) 20.9.91 100/190 2a linea

Lorenzo POZZOLI Piacenza 28.7.00 102/196 2a linea

Mirko RAPONE Colleferro 16.12.91 121/188 pilone

Eddy RIVETTI Piacenza 23.11.94 76/170 m.mischia

Alberto ROLLERO Milano 18.9.97 100/186 tallonatore

Matteo SALERNO Castel San Giovanni 13.11.93 115/189 pilone

Leonardo SUBACCHI Piacenza 25.7.92 95/188 centro

Francesco TARANTINI Brescia 18.10.93 80/180 3a linea

Umberto TEDESCHI Fornovo di Taro 18.2.99 108/197 2a linea/3a linea

Alessandro VIA Piacenza 1.7.96 81/173 m.mischia

Giovanni VIA Piacenza 6.4.99 77/176 estremo/m.apertura