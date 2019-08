Estrae un coltello da 18 centimetri in un locale pubblico, denunciato

Minaccia il cliente di un locale con un coltello, fermato e denunciato. Il movimentato episodio è accaduto nella notte di sabato scorso in via Portapuglia a Piacenza, dove sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile per un 29enne di origine marocchina che in evidente stato di ebbrezza molestava e disturbava gli altri clienti del locale.

Uno di questi tentava di calmarlo, ma a questo punto il giovane, pregiudicato e residente a Castel San Giovanni estraeva un lungo coltello a serramanico puntandolo contro l’avventore che veniva minacciato. Il tutto è accaduto quando già la pattuglia del Radiomobile era giunta sul posto: il 29enne alla vista dei militari tentava di dileguarsi, liberandosi del coltello, ma veniva prontamente rincorso, raggiunto e fermato.

Il coltello, della lunghezza di circa 18 centimetri, è stato sequestrato e il 29enne denunciato per ubriachezza e minaccia aggravata.