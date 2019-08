Europei boxe, Roberta Bonatti ancora in evidenza: è in semifinale

Nuovo successo di prestigio per Roberta Bonatti impegnata nei campionati europei elite femminili di boxe in corso di svolgimento a Madrid.

La campionessa piacentina (categoria 48 kg), dopo aver superato nei quarti la francese D’Almeida al termine di un match complicato, ha staccato il pass per le semifinali imponendosi per 3-0 sulla rumena Duta, testa di serie numero 2; la prossima avversaria di Roberta sarà ora la russa Chumgalakova nell’incontro in programma venerdì.

“Roberta – sottolinea il coach azzurro Renzini – ha fatto una vera e propria impresa, battendo la fortissima atleta della Romania più volte oro europeo e vicecampionessa del mondo. Finora la Bonatti ha fatto uno splendido torneo”.

Foto da www.fpi.it