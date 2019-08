Europei boxe, si ferma in semifinale la corsa di una grande Bonatti: è bronzo

Si ferma in semifinale il grande percorso agli Europei di boxe di Roberta Bonatti.

A Madrid la campionessa piacentina (categoria 48 kg), tesserata per i Carabinieri e cresciuta alla Salus et Virtus con il maestro Roberto Alberti, ha messo in mostra tutto il suo valore superando prima la francese D’Almeida e poi staccando il pass per le semifinali con il successo per 3-0 sulla rumena Duta, testa di serie numero 2.

A fermare Roberta ad un passo dalla finalissima la fortissima russa Chumgalakova, che si è imposta con verdetto unanime. La Bonatti può comunque festeggiare, mettendosi al collo un meritatissimo bronzo.