Evoluzione e integrazione del marketing online ed offline

Che vita sarebbe senza internet? Beh decisamente più dura per molti aspetti, soprattutto quando si parla di visibilità della propria attività. Certo è che, con l’avvento dei social e la diffusione di internet, anche nell’ambito del marketing sono cambiate molte cose. Si pensi ad esempio al passaggio tra la strategia outbound ad inbound.

Nel primo caso ci si rivolgeva ai clienti senza alcuna diversificazione, mettendo al primo posto l’esigenza di pubblicizzare e di conseguenza vendere il prodotto. Nel secondo caso, invece, si mettono a punto diverse tecniche volte a spingere il cliente a ricercare l’azienda e i servizi di cui ha bisogno. Da ciò consegue un’attività promozionale più mirata e un risparmio dei costi considerevole.

Eppure tutte le campagne di marketing online non possono sostituire l’importanza di alcune strategie offline, che consentono all’imprenditore o all’azienda di farsi conoscere anche fuori dalla rete. Se, infatti, per le grandi aziende e gli e-commerce la promozione online è ormai un must, per piccole e medie imprese legate al territorio diventa assolutamente indispensabile adottare strategie di marketing offline.

Ovviamente anche i grandi brand necessitano di visibilità, ricercata attraverso spot pubblicitari, cartellonistica stradale e quant’altro. Quando, però, ad essere pubblicizzata è la piccola impresa o il professionista, allora valgono ancora metodi tutt’altro che obsoleti. Si pensi ad esempio che per favorire la propria notorietà si partecipa alle fiere del settore di riferimento o si ricorre al volantinaggio, ancora oggi molto diffuso.

Inoltre, sebbene avere un’identità online sia importante per dare visibilità alle proprie competenze, nel caso dei liberi professionisti è sempre importante vi sia un riscontro anche nella realtà. Un classico per rendere professionale la nostra presentazione al cliente è rappresentato dal rilascio del biglietto da visita cartaceo, che oggi si è rinnovato ed è disponibile in moltissime varietà personalizzate. Questo consente all’acquirente di avere sempre a portata di mano tutti i contatti e le informazioni che riguardano il nostro lavoro.

Di certo l’adozione di strategie di marketing online o offline è una scelta che cambia in base all’attività che si deve promuovere. Del resto, però, se è vero che il futuro è nel web è vero anche che avere una certa notorietà fuori, nel mondo reale, fa ancora una bella differenza.