Piacenza si appresta a vivere un Ferragosto all’insegna del bel tempo. Per tutta la giornata di giovedì 15 agosto, sono attesi infatti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Buone notizie anche sul fronte temperature, soprattutto per chi trascorrerà la giornata di festa in città: le massime in pianura, infatti, non dovrebbero superare i 30°C; mentre sui rilievi si aggireranno intorno ai 22°C.

Situazione sostanzialmente analoga anche nella giornata di venerdì 16 agosto: previsto sereno per tutto il giorno, con al limite qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Massime pomeridiane in lieve rialzo, comprese tra 24 °C sui rilievi e 32 °C in pianura.

Allo stesso modo nel weekend non dovrebbero esserci grossi cambiamenti rispetto alla tendenza degli ultimi giorni: si attendono due giornate in prevalenza soleggiate, con qualche nuvola nella mattinata di sabato 17 agosto. Temperature in ulteriore rialzo nel pomeriggio di domenica 18 agosto, con massime pomeridiane che dovrebbero attestarsi sui 34°C.