Ferragosto: chiusure programmate e aperture straordinarie, tra Musei e uffici comunali

Ferie estive da oggi, 8 agosto, sino a sabato 24 compreso, per la Biblioteca Passerini Landi e la sezione Ragazzi Giana Anguissola. Sarà operativa sino a mercoledì 14 incluso la sede della Farnesiana (per poi chiudere dal 15 al 31 agosto), mentre riaprirà al pubblico lunedì 19 la biblioteca di viale Dante, il cui periodo di sosta per le vacanze è iniziato questa settimana.

Sarà chiuso da venerdì 9, sino a mercoledì 21 agosto compreso, il Museo Civico di Storia Naturale, ma si prospetta l’apertura straordinaria nella giornata festiva di Ferragosto per i Musei Civici di Palazzo Farnese, che saranno visitabili giovedì 15 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; in programma, nell’occasione, due visite guidate gratuite con partenza rispettivamente alle 11 e alle 17.

L’accoglienza ai turisti sarà garantita dallo sportello Iat dalle 9.30 alle 12.30 sia giovedì 15, sia domenica 18 agosto, nonché sabato 17 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Lo stesso sportello resterà invece chiuso nella giornata di venerdì 16, come la quasi totalità degli uffici comunali, fatta eccezione per il servizio di Polizia Municipale che sarà comunque garantito.

A disposizione dei cittadini, sabato 17, riapriranno il punto Quinfo di piazzetta Pescheria (con orario continuato dalle 8.30 alle 18) e gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora, dalle 8.15 alle 12.15.