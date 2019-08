Ferragosto con l’arte in Cattedrale: museo aperto e salite in cupola

In occasione del Ferragosto una serie di iniziative e aperture straordinarie garantiranno la possibilità a chi rimane in città e ai turisti di apprezzare le bellezze del patrimonio storico artistico della Cattedrale di Piacenza. Il 15, 17 e 18 agosto il museo Kronos con le sue collezioni e la salita in cupola saranno eccezionalmente aperti dalle 15.30 alle 18.30. Le salite alla cupola con accompagnamento obbligatorio partiranno alle 15.30; 16.30 e 17.30.

Il 15 Agosto, in occasione dei festeggiamenti dell’Assunta, in programma una speciale visita guidata del ciclo “Piacenza da Scoprire” in versione serale, “Piacenza illuminata”: uno speciale viaggio alla scoperta dei graffiti più datati (firme e disegni ormai storicizzati) sul tamburo della cupola della cattedrale. Partenza alle ore 21:00. Potrete portare le vostre torce per illuminare i dettagli: i particolari risulteranno ancora più interessanti.

“Piacenza illuminata” e la rassegna «Piacenza da Scoprire» nascono dalla collaborazione tra la società Cool Tour e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza.

Il ritrovo per la visita guidata è presso il Museo Kronos (via Prevostura 7, dietro il Duomo di Piacenza) alle ore 20:45 del 15 agosto per compilare una semplice scheda di partecipazione e pagare la quota: 8 € per il biglietto intero, 6 € per il ridotto (possessori biglietto Museo Kronos – Salita alla Cupola della Cattedrale di Piacenza e Museo Collezione Mazzolini e Museo dell’Abbazia di Bobbio).