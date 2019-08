Festa del cotechino a Pianello, il 28 Grande Fiera d’Agosto

Da oltre 50 anni si tiene a Pianello (Piacenza) la tradizionale Festa del Cotechino, evento celebrativo delle prelibatezze, dei prodotti del maiale e dei salumi Dop piacentini che in Val Tidone la fanno da padrone con numerosi salumifici artigianali di qualità.

La Festa nasce nel ’66, in precedenza si festeggiava la Coppa, altro importantissimo prodotto di qualità della Val Tidone. I festeggiamenti del Cotechino precedono la Fiera d’Agosto, che da secoli si tiene l’ultimo mercoledì di Agosto. L’attuale piazza mercato ospitava il mercato agricolo del bestiame e dei numerosi prodotti della terra. Allora gli agricoltori della valle si scambiavano merci e animali a fine stagione prima della vendemmia. In occasione della grande fiera si macellava il maiale e venivano preparati i cotechini in quanto gli insaccati non sarebbero stagionati adeguatamente ed in tempo (non essendoci le tecnologie che si utilizzano oggi per la produzione durante tutto l’anno).

La festa nel corso degli anni è cambiata: ora, oltre alle famose serate danzanti e ai rinomati stand gastronomici con i prodotti tipici e le specialità pianellesi, in piazza mercato è installato il grande parco divertimenti. In paese iniziative culturali, momenti musicali e di intrattenimento, mostre, mercatini e tanto altro. Mercoledì 28 Agosto in occasione della fiera, oltre alle macchine agricole, agli artigiani e agli hobbisti saranno presenti oltre 200 bancarelle di merci varie.

LA FESTA – La Festa del Cotechino e la Grande fiera d’Agosto richiamano migliaia di visitatori da tutta la Val Tidone, dal capoluogo di Piacenza e soprattutto dal vicino oltrepò pavese e sud milanese. Grazie ai volontari della Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione Giovani Val Tidone e altre associazioni pianellesi, da venerdì 23 Agosto si potranno degustare diversi piatti tipici pianellesi e piacentini preparati con i più famosi insaccati del maiale (Cotechini e Salame Cotto). Un menù all’insegna della piacentinità anche con i famosi Pisarei e Fasò e altre specialità. Sul palco in piazza Mercato le migliori orchestre per garantire buona musica e divertimento animando il centro storico del paese durate tutte le giornate della manifestazione.

Venerdì 23 la serata giovane con la collaborazione del gruppo giovani Val Tidone in cui si potranno degustare i Batarò, specialità tipica dell’alta Val Tidone, simili a panini ma preparati con un impasto speciale di farina di grano e mais, cotti nel forno a legna, vengono serviti con salumi e formaggi ancora caldi. Musica con Vito Andriani e Maurizio Popi da Radio Deejay che presenteranno una serata dance anni 70/80/90 e 2000 fino ad oggi da ballare per tutti.

Un’occasione per tutti i buongustai di conoscere e apprezzare i prodotti tipici e i vini DOC piacentini, salumi e formaggi prodotti in Val Tidone e cucinati da Valtidonesi. Un’oppurtunità per la Pro Loco pianellese di far conoscere ed apprezzare queste produzioni locali e per i turisti di gustarle al meglio per poter ritornare ad acquistarle. Per tutta la giornata di domenica 25 Agosto e mercoledì 28 Agosto rimarranno aperti gli Stand dove saranno serviti, già dal primo mattino fino a mezzanotte, panini col cotechino e vino bianco. Per le vie del paese bancarelle ed esposizioni, banco di beneficienza, mercato, luna park e tanto altro.

Domenica 25 Agosto, alle ore 20.30, organizzata da “Mary Poppins” Abbigliamento e Marta Acconciature si terrà la Sfilata di Moda Bimbo 0-16 – Autunno-Inverno. Durante la giornata di domenica, fino alle 23.30, in largo dal Verme e piazza Umberto I si terrà l’edizione straordinaria dei mercatini dell’antiquariato e della creatività ed “IL MERCATO DEL FORTE” che hanno animato l’estate pianellese durante i Venerdì. I mercatini dell’antiquariato e della creatività ospitano hobbisti, antiquari, artisti, creativi, artigiani, collezionisti e sono l’occasione per lo scambio e l’acquisto di oggetti di modernariato, antiquariato, bigiotteria, oggettistica artigianale, maglieria, saponi e cere artigianali, libri antichi, oggetti da collezione, ecc… frutto dell’ingegno e della manualità o collezionati da appassionati o artigiani.

FESTA DEL COTECHINO 2019 – PROGRAMMA

VENERDI’ 23 AGOSTO – STAND GASTRONOMICI e SERATA GIOVANE – PARCO DIVERTIMENTI



– dalle 19.30 – Stand gastronomici con prodotti tipici e specialità pianellesi, BATARO’ della Val Tidone, grigliate, salumi Dop piacentini e Vini Doc della Val Tidone… Ci saranno anche i Cocktail dell’AssoGIOVANI Val Tidone, Birra e non solo…

– live DANCE ANNI 70/80/90 e 2000 con PIANELLO IS DANCE con VITO ANDRIANI e Maurizio POPI from Radio Deejay



– Tutte le sere Parco Divertimenti in piazza Mercato…

SABATO 24 AGOSTO – STAND GASTRONOMICI e SERATA DANZANTE – PARCO DIVERTIMENTI



– dalle 19.00 – Stand gastronomici con prodotti tipici e specialità pianellesi, grigliate, salumi Dop piacentini e Vini Doc della Val Tidone…

– SERATA DANZANTE con l’orchestra VALENTINA VALENTI



– Parco Divertimenti in piazza Mercato…

DOMENICA 25 AGOSTO – 54^ FESTA DEL COTECHINO – MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO E DELLA CREATIVITA’ – PARCO DIVERTIMENTI

– ore 8.30 – apertura Stand Gastronomici per tutta la giornata con Cotechini, Vini Doc e Salumi Dop piacentini; mostre e mercato straordinario per le vie del paese…

– dalle 12.30 – Pranzo sotto il tendone con specialità pianellesi…

(gli stand chiuderanno dalle 14.30 alle 17.30)

– dalle 19.00 – Cena tipica con specialità pianellesi sotto il tendone…

– ore 20.30 – Sfilata Moda Bimbo 2019 a cura di “Mary Poppins” abbigliamento e “Marta Acconciature” in piazza Mercato presso gli Stand Pro Loco …

– SERATA DANZANTE con l’orchestra spettacolo DANIELA CAVANNA



– Parco Divertimenti in piazza Mercato…

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO – GRANDE FIERA D’AGOSTO – BANCARELLE – PARCO DIVERTIMENTI

– ore 8.30 – apertura Stand Gastronomici per tutta la giornata con Cotechini, Vini Doc e Salumi Dop piacentini; mostre e mercato straordinario per le vie del paese…

– per tutta la giornata: oltre 200 bancarelle, Luna Park per grandi e piccini, macchine agricole, mostre, antiquariato, hobbistica, artiginato, stand con prodotti tipici…

– ore 9.45 – Inaugurazione della Fiera da parte dell’Amministrazione Comunale

– incontro di presentazione del Consorzio dei Salumi Tipici Piacentini: Prodotti Tradizionali, risorse per il terriotorio piacentino…

– dalle 12.30 – pranzo sotto il tendone con specialità pianellesi…

(gli stand chiuderanno dalle 14.30 alle 17.30)

– dalle 19.00 – Cena tipica con specialità pianellesi sotto il tendone…

– SERATA DANZANTE con l’orchestra spettacolo DANIELE CORDANI

Tutte le sere si balla su pista in acciaio, si pranza e si cena al coperto. Ingresso libero ad offerta.

Il menù degli Stand Gastronomici in piazza Mercato:

Panini col cotechino (tutti i giorni)

Batarò (solo venerdì)

Pisarei e Fasò (domenica e mercoledì)

Gnocchi piacentini con ragù alla pianellese (solo sabato)

Cotechini in umido con patate

Salame cotto con il purè

Grigliate, spiedini, salamelle, grigliata mista con bacon

Verdure grigliate

Stinco di maiale alla pianellese con patate arrosto (sabato)

Pollo fritto alla pianellese (venerdì e sabato)

Patatine fritte

Verdure grigliate

Gnocco Fritto

Salumi Dop piacentini

Vini Doc della Val Tidone

Cotechino e Salame cotto anche da asporto

Info ufficiali sulle festa: www.pianellovaltidone.net

Offerta Turistica, Cosa Visitare, Dove Mangiare, Dove Dormire – La Festa del Cotechino e la Grande Fiera d’Agosto sono l’occasione per visitare la Val Tidone, le risorse storiche, nautralistiche e turistiche. E’ possibile visitare la Rocca d’Olgisio o il Museo Archeologico della Val Tidone a Pianello oppure degustare i prodotti tipici piacentini della Val Tidone in uno dei ristoranti o agriturismi della zona.

http://www.pianellovaltidone.net/turismo/dove-mangiare

Risorse Turistiche, Cosa Visitare, Dove Mangiare, Dove Dormire:

http://www.pianellovaltidone.net/turismo

http://www.travelvaltidone.it/

Visite alla Rocca d’Olgisio: http://www.roccadolgisio.it/

Visite al Museo Archeologico della Val Tidone: http://www.archeomuseovaltidone.it/

Per escursioni a piedi, a cavallo e in mountain bike in Val Tidone: http://www.cinghialivaltidone.it/

http://www.sentierodeltidone.it